Napoli messa a fuoco fra orrori e tesori. Intervista al fotografo Sergio Siano (Di domenica 2 gennaio 2022) Caravaggio, se avesse visto in faccia Sergio Siano, lo avrebbe dipinto. E Siano, guardando Caravaggio, qualcosa della vista gli ha rubato e l’ha calato nell’obiettivo della Nikon, per ridestare in volti e luoghi lo spirito di Napoli con l’appassionata ostinazione del cacciatore. Chissà da quale anfratto di tempo barocco arrivò questo futuro fotoreporter il venerdì santo del ’69, 4 aprile, in vico Canale a Taverna Penta ai Quartieri Spagnoli. Già dotato di un paio di fortune: la prima, nonno e padre maestri del mestiere; l’altra, la nascita con la “camicia” sicché il cordone ombelicale troppo stretto non lo soffocò. E se una terza fortuna, ormai rara, si può attribuirgli, è che Sergio non nacque in una linda clinica ma a casa, civico 19 del vicolo, pronto per affacciarsi sui Quartieri. Dal balcone ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 2 gennaio 2022) Caravaggio, se avesse visto in faccia, lo avrebbe dipinto. E, guardando Caravaggio, qualcosa della vista gli ha rubato e l’ha calato nell’obiettivo della Nikon, per ridestare in volti e luoghi lo spirito dicon l’appassionata ostinazione del cacciatore. Chissà da quale anfratto di tempo barocco arrivò questo futuro fotoreporter il venerdì santo del ’69, 4 aprile, in vico Canale a Taverna Penta ai Quartieri Spagnoli. Già dotato di un paio di fortune: la prima, nonno e padre maestri del mestiere; l’altra, la nascita con la “camicia” sicché il cordone ombelicale troppo stretto non lo soffocò. E se una terza fortuna, ormai rara, si può attribuirgli, è chenon nacque in una linda clinica ma a casa, civico 19 del vicolo, pronto per affacciarsi sui Quartieri. Dal balcone ...

Advertising

rik_2406 : RT @jeanslap: Hange ennesima tifosa del Napoli, ha perso un occhio perché si era messa in mezzo ad una rissa fuori al San Paolo tra tifosi… - jeanslap : Hange ennesima tifosa del Napoli, ha perso un occhio perché si era messa in mezzo ad una rissa fuori al San Paolo t… - Alemilanista86 : @1926_cri Qua ha parlato l'asl non sono battute. Ci sono squadre che hanno giocato senza 2 positivi al covid e ness… - claudiopanarel7 : @a_bassolino Auguri Sindaco (ombra) con la sua tenacia e determinazione salvi Napoli che ha oramai solo un bel paes… - Il3latoverita : Proibite i #botti di #Capodanno a #napoli è come proibire ai preti di fare la messa .#BuonAnno #Buon2022 -