Napoli | Insigne al Toronto | tra martedì e mercoledì la firma

(Di domenica 2 gennaio 2022), un futuro versoper il capitano.la possibile chiusura Settimana decisiva per l’affare. Dal 1 gennaio il capitano delè libero di poterre con altri club visto il contratto in scadenza a giugno.pronto are un contratto da 7,5 milioni di euro a stagione comprensivi di bonus, la chiusura è prevista tracome riportato dal Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

capuanogio : Ho appena scoperto che negli ultimi anni #Insigne ha giocato gratis per il #Napoli. Al massimo gli davano dei rimbo… - sportmediaset : #Insigne dice addio al Napoli: accordo faraonico con Toronto. #SportMediaset - SkySport : Napoli, Insigne verso Toronto: l'attaccante pronto a dire sì a una mega offerta #SkySport #SkyCalciomercato… - angeleri_mauro : RT @manuelparente: @Paolo3_P Insigne, Lozano, Fabian Ruiz, Osimhen ed Elmas, tutti giocatori del Napoli, sono risultati positivi a distanza… - Ftbnews24 : ?? #Napoli, Insigne a un passo dall’addio: c’è il sì al Toronto per giugno #Napoli #NapoliSpezia #SerieA #UEL… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Insigne

Stando alle ultime voci di mercato il suo arrivo è costato al500mila euro con la formula ... e a complicare la situazione c'è il caso, con il capitano che potrebbe rimanere fino a fine ...L'ex difensore die Juventus Ciro Ferrara ha rilasciato un'intervista che è possibile leggere in versione ... 'al Toronto? Lorenzo l'ho allenato nell'Under 21, so quanto sia serio. E so ...Dries Mertens ama Napoli e Napoli ama il calciatore belga che dal 2013 gioca nella squadra della città e ci abita ...Secondo il Corriere dello Sport, tutto fatto per il passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto a partire dalla prossima estate: mercoledì dovrebbe ...