Napoli, il terzino mancino Djibril Nana in prova con la Primavera: De Marco verso il Bari (Di domenica 2 gennaio 2022) Nana Napoli Primavera – Sono giorni roventi anche per il calciomercato del Napoli Primavera. La formazione allenata da Nicolò Frustalupi ha di fatti chiuso un acquisto: ad un passo l'arrivo dello svincolato Duccio Toccafondi, centrocampista classe 2003 ex di Empoli e Atalanta. Djibril Djuekam Nana, un terzino tedesco in prova per il Napoli Primavera Eppure l'opera di rafforzamento dell'Under 19 azzurra non sembra terminata. Da qualche giorno – come riporta anche calciomercato.it -, in prova, si sta allenando un nuovo calciatore alla corte di Frustalupi: si tratta di Djibril Djuekam Nana, terzino di nazionalità tedesca ma nato in ...

