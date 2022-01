MotoGP, Francesco Bagnaia: “La nuova moto è già prontissima per il 2022, i tecnici hanno seguito i nostri consigli” (Di domenica 2 gennaio 2022) Francesco Bagnaia si sta godendo il meritato riposo con un Capodanno a stelle e strisce in quel di New York, ma la mente del portacolori della Ducati è già proiettata verso la prossima stagione. Il Mondiale 2022, nel quale dovrà provare a lottare per il titolo fino in fondo, dopo un finale di 2021 nel quale ha lasciato davvero tutti a bocca aperta. Ma, come si sta presentando “Pecco” alla nuova annata? L’ottimismo è latente. Dopo 4 successi nelle ultime 6 uscite (e non sono stati 5 solamente per la caduta di Misano), il vicecampione del mondo aveva affermato che la Ducati fosse una moto perfetta, ma che a Bologna fossero riusciti a migliorare ancora il prototipo 2022 nei test di Jerez. La conferma arriva direttamente dalle sue parole rilasciate a motorsport.com: “Penso ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022)si sta godendo il meritato riposo con un Capodanno a stelle e strisce in quel di New York, ma la mente del portacolori della Ducati è già proiettata verso la prossima stagione. Il Mondiale, nel quale dovrà provare a lottare per il titolo fino in fondo, dopo un finale di 2021 nel quale ha lasciato davvero tutti a bocca aperta. Ma, come si sta presentando “Pecco” allaannata? L’ottimismo è latente. Dopo 4 successi nelle ultime 6 uscite (e non sono stati 5 solamente per la caduta di Misano), il vicecampione del mondo aveva affermato che la Ducati fosse unaperfetta, ma che a Bologna fossero riusciti a migliorare ancora il prototiponei test di Jerez. La conferma arriva direttamente dalle sue parole rilasciate arsport.com: “Penso ...

