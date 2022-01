Motociclista cade a causa della nebbia: salvato da Soccorso Alpino e 118 (Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn Motociclista rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto stamattina tra i Comuni di Roccarainola e Arpaia è stato portato in salvo dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. L’uomo faceva parte di un gruppo di motociclisti partiti da Baiano per una escursione ed ha perso, insieme agli altri, l’orientamento a causa della nebbia, sbagliando strada e restando poi vittima di un incidente. Le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenute insieme al 118 ed hanno raggiunto l’infortunato, stabilizzandolo per consentirgli di essere trasportato in barella, poi lo hanno portato a spalla fino all’ambulanza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUnrimasto ferito in un incidente stradale avvenuto stamattina tra i Comuni di Roccarainola e Arpaia è stato portato in salvo dale SpeleologicoCampania. L’uomo faceva parte di un gruppo di motociclisti partiti da Baiano per una escursione ed ha perso, insieme agli altri, l’orientamento a, sbagliando strada e restando poi vittima di un incidente. Le squadre del Corpo Nazionalee Speleologico sono intervenute insieme al 118 ed hanno raggiunto l’infortunato, stabilizzandolo per consentirgli di essere trasportato in barella, poi lo hanno portato a spalla fino all’ambulanza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Motociclista cade a causa della nebbia: salvato dal #Soccorso Alpino ** - zampino23986533 : @OsservaMy Questo è uno dei tot motivi per cui non seguo il calcio e preferisco sport a due ruote. Uno su tutti: ca… - maine_coon2 : @ImolaOggi …e comunque basta con questi paragoni del cazzo!Anche perché se un motociclista non si mette il casco e… -

Ultime Notizie dalla rete : Motociclista cade 30 dicembre 1997 - Nasce a Rimini Enea Bastianini, campione del mondo di moto Appassionato motociclista, non ha mai però praticato attuività agonistica. Enea sale per la prima ... Ad Aragona parte ancora dalla prima casella ma cade mentre era in lotta per la vittoria. Termina la ...

Corsica, l'isola che non è un miraggio E' accaduto questa notte a Savona dove un motociclista è morto intorno all' 1 in un incidente. L'... La fiera, che solitamente cade nei primi giorni di febbraio, proprio a ridosso del giorno della ...

Motociclista cade a causa della nebbia: salvato da Soccorso Alpino e 118 anteprima24.it Cade dalla moto e perde la memoria Il 70enne ha riportato un trauma cranico commotivo dopo aver battuto la testa contro l’asfalto. Secondo quanto ricostruito il motociclista era privo di casco. Sul posto è inter ...

Motociclista 19enne cade sulla pista Un motociclista di 19 anni è stato trasportato al policlinico di Pavia per le lesioni riportare a seguito di una caduta sulla pista da motocross di Dorno. L’incidente si è verificato alle 15 di ieri.

Appassionato, non ha mai però praticato attuività agonistica. Enea sale per la prima ... Ad Aragona parte ancora dalla prima casella mamentre era in lotta per la vittoria. Termina la ...E' accaduto questa notte a Savona dove unè morto intorno all' 1 in un incidente. L'... La fiera, che solitamentenei primi giorni di febbraio, proprio a ridosso del giorno della ...Il 70enne ha riportato un trauma cranico commotivo dopo aver battuto la testa contro l’asfalto. Secondo quanto ricostruito il motociclista era privo di casco. Sul posto è inter ...Un motociclista di 19 anni è stato trasportato al policlinico di Pavia per le lesioni riportare a seguito di una caduta sulla pista da motocross di Dorno. L’incidente si è verificato alle 15 di ieri.