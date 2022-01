Morto Callisto Tanzi | l’ex patron della Parmalat e responsabile del celebre crac finanziario aveva 83 anni

(Di domenica 2 gennaio 2022) Si è spento a 83una delle figure più importanti e insieme controverse dell’imprenditoria italiana: è, fondatoree uomo intrinsecamente legato ad uno deifinanziari più celebristoria. La sua azienda è arrivata ad essere definita “la più grande fabbrica di debitistoria del capitalismo europeo“.: il successo die del Parma Nel bene e nel male, il suo nome resterà impresso nella storia: prima delè stato un uomo in grado di far crescere una piccola società e portarla ad avere ...

Advertising

davidemonge : RT @noventano: Morto Callisto Tanzi, patron della Parmalat. Tutti gli yogurt SCADUTI (dal punto di vista umano ed imprenditoriale) creano… - noventano : @hammershark64 Morto Callisto Tanzi, patron della Parmalat. Tutti gli yogurt SCADUTI (dal punto di vista umano ed… - noventano : Morto Callisto Tanzi, patron della Parmalat. Tutti gli yogurt SCADUTI (dal punto di vista umano ed imprenditorial… - LucaDiegoP : A leggere i titoli di giornali, uno che ignorava l'esistenza di Callisto Tanzi pensa che sia appena morto uno Steve Jobs meglio vestito - thecoolmauri : RT @PornoNoblogs: Callisto Tanzi è finalmente morto e siamo solo al primo giorno del 2022. Se continua così sarà un anno fantastico! https… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Callisto

AGI - Èa 83 anni Calisto Tanzi, l'uomo che creò la Parmalat e la portò al più clamoroso crac finanziario della storia. Tanzi è stato anche fondatore del Parma Calcio, squadra che guidò dal 1990 al 2003.Tre anni dopo l'ultima, definitiva, condanna per bancarotta fraudolenta, a 17 anni e 5 mesi di carcere, èTanzi, imprenditore di Collecchio che deve la sua fama ai successi come presidente del Parma e la sua dannazione al crack con la Parmalat che era diventata un colosso grazie anche ai ...Poi la Parmalat da sponsor divenne proprietaria e Tanzi ci regalò un futuro che nessuno di noi poteva immaginare. Lorenzo Minotti, storico capitano del Parma, dàil via ai ricordi degli ex giocatori de ...L'ex patron del Parma Calcio e fondatore della Parmalat si trovava agli arresti domiciliari per il crac del gruppo ...