“Morte a chi c’ha il vaccino”: indigna il brindisi di Capodanno del gruppo no vax di Cremona (Di domenica 2 gennaio 2022) Nel video c’è il conto alla rovescia per il brindisi di Capodanno. I convenuti, che appartengono al gruppo Fortitudo di Cremona, stanno per levare in alto i calici. Cosa auguriamo per il nuovo anno ragazzi? I festanti gridano “Libertà! Libertà!”. Eppure, non è che sembrino congiurati braccati dalla persecuzione poliziesca. Brindano e sembrano divertirsi. C’è pure un accenno di trenino col canonico “Pe pe pe pepeee”. A un certo punto, una voce fuori campo urla: «A Morte chi c’ha il vaccino!» e poi «Bruciamo le galere!». Poiché il comitato ha pensato bene di mettere il video sulla pagina social, cancellandolo dopo le polemiche, l’immancabile bufera è esplosa dopo poche ore. Segue nota imbarazzata: «Abbiamo pubblicato un video celebrativo che aveva lo scopo di festeggiare ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 2 gennaio 2022) Nel video c’è il conto alla rovescia per ildi. I convenuti, che appartengono alFortitudo di, stanno per levare in alto i calici. Cosa auguriamo per il nuovo anno ragazzi? I festanti gridano “Libertà! Libertà!”. Eppure, non è che sembrino congiurati braccati dalla persecuzione poliziesca. Brindano e sembrano divertirsi. C’è pure un accenno di trenino col canonico “Pe pe pe pepeee”. A un certo punto, una voce fuori campo urla: «Achiil!» e poi «Bruciamo le galere!». Poiché il comitato ha pensato bene di mettere il video sulla pagina social, cancellandolo dopo le polemiche, l’immancabile bufera è esplosa dopo poche ore. Segue nota imbarazzata: «Abbiamo pubblicato un video celebrativo che aveva lo scopo di festeggiare ...

Advertising

Open_gol : «Ne prendiamo le distanze, non sono assolutamente in linea con il nostro pensiero» - stanzaselvaggia : La morte di Mauro da Mantova è la morte di un poveretto trattato da giullare che ha il suono non del monito ma dell… - Ettore_Rosato : 'Chi gridava Conte o morte ora esalta i traguardi di Draghi'. La mia intervista di oggi a Umberto De Giovannangeli… - Marco__Tullio : RT @Cecco1791: Su Twitter puoi diffondere #fake per alimentare odio razziale e politico. Puoi diffondere #fake su pandemia e vaccini causan… - Bino20081899 : RT @intuslegens: Davanti ai dati su #Omicron (è un'influenza, e i vaccini su essa non agiscono) preparano l'obbligo vaccinale. Sono chiaram… -