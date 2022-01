Monte Cimone | ore 12 55 | Mai visto prima Meteo impazzito | segno della sventura? Il dato che sconvolge l' Italia intera

(Di domenica 2 gennaio 2022) Il "clima" in un numero: quellocolonnina di mercurio che segna la temperatura sul, in Emilia Romagna, a mezzogiorno di sabato 1 gennaio 2021. Quando si parla di, le frasi fatte e le analisi forse hanno meno efficacia dei dati brutali, quelli misurabili "a pelle". Ad esempio, il caldo record registrato nelle ultime ore sulla cima dell'Appennino emiliano romagnolo: alle 12.55 del primo giorno del nuovo anno si è registrato ilto di 12 gradi, quasi uno e mezzo in più rispetto al precedenteto di 10,6 gradi, risalente al gennaio 1993 quando di emergenza climatica ancora parlavano in pochi, e soprattutto a livello globale. Ricordate il "buco dell'ozono"? A rendere noto ilstatistico, decisamente ...

Nella giornata di sabato 1 gennaio 2022 si è registrato un nuovo record di caldo sul territorio regionale: si tratta del dato della vetta del, che ha superato il precedente risalente al 1993. Lo scrive in una nota Federico Antonioli del Centro Meteo Emilia - Romagna. 'In base alle ultime osservazioni meteorologiche, è stato ...La donna, che ha riportato un forte trauma alla caviglia sinistra, lanciato l'allarme, è stata raggiunta dai tecnici del Soccorso Alpino Modenese, in auto, partiti dalla stazionedel ...Nel primo pomeriggio di venerdì i tecnici del Soccorso Alpino modenese sono intervenuti in località Ponte del Diavolo, in aiuto di un’escursionista infortunata ad un arto inferiore dopo essere scivola ...Pierluigi Randi, vicepresidente di Ampro (Associazione meteo professionisti) e socio del Meteo Center di Faenza: non fa un po' troppo caldo, in questi giorni, in Appennino? "In ef ...