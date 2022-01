Miss Befana 2022: ad Ostia Antica la sfilata per il costume più originale (Di domenica 2 gennaio 2022) Ostia – Una sfilata dedicata alla Befana, dove sarà premiato il costume più curioso, più bello e più divertente: il 6 Gennaio 2022 per la gioia di grandi e piccini, presso il ristorante Al Bajniero, via Felice Caronni, 79 ad Ostia Antica si terrà il concorso Miss Befana 2022. Per partecipare a Miss Befana 2022, l’iscrizione è libera. Presso il ristorante sarà, inoltre, possibile pranzare su prenotazione, girovagare tra gli stand artigianali del Mercatino della Befana, divertirsi con l’animazione per i più piccoli. Non perdere l’occasione per essere la Befana più “in” del nuovo anno, potresti aggiudicarti il titolo di ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 2 gennaio 2022)– Unadedicata alla, dove sarà premiato ilpiù curioso, più bello e più divertente: il 6 Gennaioper la gioia di grandi e piccini, presso il ristorante Al Bajniero, via Felice Caronni, 79 adsi terrà il concorso. Per partecipare a, l’iscrizione è libera. Presso il ristorante sarà, inoltre, possibile pranzare su prenotazione, girovagare tra gli stand artigianali del Mercatino della, divertirsi con l’animazione per i più piccoli. Non perdere l’occasione per essere lapiù “in” del nuovo anno, potresti aggiudicarti il titolo di ...

