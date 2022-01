Miley Cyrus, incidente durante il concerto di capodanno: si strappa il reggiseno in diretta (Di domenica 2 gennaio 2022) Se in Italia per gli show di capodanno abbiamo avuto Annalisa, Loredana Bertè, Orietta Berti, Malgioglio, Clementino e Rocco Hunt, in USA Miley Cyrus ha tenuto un concerto speciale per dire addio al 2021 e salutare l’arrivo del nuovo anno. Vecchie hit, cover e anche un inedito, You (che mi ha rapito al primo ascolto), la popstar ha confezionato uno spettacolo perfetto. Nell’ultima parte dello show c’è stato anche un wardrobe malfunction, che però la Cyrus ha gestito in maniera magistrale. Mentre stava cantando Party In The USA, Miley Cyrus si è accorta che il suo top si era strappato e senza pensarci troppo l’ha tolto coprendosi con le mani e andando a prendere una giacca rossa per finire l’esibizione. Miley Cyrus ... Leggi su biccy (Di domenica 2 gennaio 2022) Se in Italia per gli show diabbiamo avuto Annalisa, Loredana Bertè, Orietta Berti, Malgioglio, Clementino e Rocco Hunt, in USAha tenuto unspeciale per dire addio al 2021 e salutare l’arrivo del nuovo anno. Vecchie hit, cover e anche un inedito, You (che mi ha rapito al primo ascolto), la popstar ha confezionato uno spettacolo perfetto. Nell’ultima parte dello show c’è stato anche un wardrobe malfunction, che però laha gestito in maniera magistrale. Mentre stava cantando Party In The USA,si è accorta che il suo top si erato e senza pensarci troppo l’ha tolto coprendosi con le mani e andando a prendere una giacca rossa per finire l’esibizione....

