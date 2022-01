Milano | rapinava i tassisti con pistola | la Polizia ferma un giovane italiano Rintracciato grazie al cellulare perso nella fuga

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ladi Stato hato a Cinisello Balsamo (in provincia di) undi 24 anni senza fissa dimora, con numerosi precedenti die attualmente sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale, ritenuto responsabile di rapine in danno di. Il giorno di Natale, alle 10.30, a Cinisello Balsamo un tassista di 40 anni era stato rapinato da un uomo che, prima di uscire velocemente dalla vettura, aveva fatto inavvertitamente cadere il proprio telefonoall’interno dell’auto. Il giorno successivo, 26 dicembre, alle 7, un altro tassista aveva chiamato laperché era stato derubato da un uomo che, armato di, lo aveva rapinato, anche delle sigarette e dell’accendino, per poi ...