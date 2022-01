Milano | preso il rapinatore dei tassisti

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ildeiè stato presto. La Polizia di Stato ha fermato a Cinisello Balsamo, in provincia di, un italiano di 24 anni senza fissa dimora, con numerosi precedenti e attualmente sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale: il giovane è ritenuto responsabile di rapine ai danni di conducenti di taxi. Alle 10.30 del giorno di Natale, in via Martiri Palestinesi a Cinisello Balsamo (), un tassista di 40 anni era stato rapinato da un uomo che, prima di darsi alla fuga, aveva fatto inavvertitamente cadere il proprio telefono cellulare all’interno della stessa auto L’indomani, intorno alle 7 nello stesso comune ma in via Da Giussano, un altro tassista aveva chiamato la Polizia perché era stato derubato da un uomo che, armato di pistola, lo aveva rapinato anche delle sigarette ...

