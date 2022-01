Milan, su Botman c’è il Newcastle: scatta il piano B (Di domenica 2 gennaio 2022) Milan: anche il Newcastle su Botman, l’alternativa viene dal PSG. Si scalda anche il piano B Il mercato del Milan ancora deve decollare. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe il centrale del Lille Botman. La richiesta di 30 milioni è troppo alta per i rossoneri, che offrono un prestito con diritto di riscatto. Sul giocatore anche il Newcastle. Non dovesse arrivare a Botman, il Milan ha già pronto il piano B: Diallo del PSG, con Maldini e Leonardo costantemente in contatto per capire la fattibilità della trattativa. Richiesta di 20 milioni da parte dei parigini. Spuntano anche Lucumì e Christensen. CONTINUA SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022): anche ilsu, l’alternativa viene dal PSG. Si scalda anche ilB Il mercato delancora deve decollare. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe il centrale del Lille. La richiesta di 30 milioni è troppo alta per i rossoneri, che offrono un prestito con diritto di riscatto. Sul giocatore anche il. Non dovesse arrivare a, ilha già pronto ilB: Diallo del PSG, con Maldini e Leonardo costantemente in contatto per capire la fattibilità della trattativa. Richiesta di 20 milioni da parte dei parigini. Spuntano anche Lucumì e Christensen. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

