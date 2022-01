Milan | Maldini ha scelto il difensore | il ds lavora per chiudere

Advertising

ConversoGian : RT @ManuBaio: #calciomercato #milan pressing su Sven #Botman, il preferito di #Maldini. Il #lille ha bisogno di vendere. Si può chiudere a… - NanniNOVI : @IlBuonFabio @DuncanCastles Fonti vicine a Botman dicono che poiché lo ha chiamato MALDINI e non MORTADELLA il raga… - qtr_alaz : RT @ManuBaio: #calciomercato #milan pressing su Sven #Botman, il preferito di #Maldini. Il #lille ha bisogno di vendere. Si può chiudere a… - ILPep90 : RT @ManuBaio: #calciomercato #milan pressing su Sven #Botman, il preferito di #Maldini. Il #lille ha bisogno di vendere. Si può chiudere a… - gw850 : RT @ManuBaio: #calciomercato #milan pressing su Sven #Botman, il preferito di #Maldini. Il #lille ha bisogno di vendere. Si può chiudere a… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Maldini

e Massara hanno l'obiettivo di reclutare un nuovo titolare nel ruolo, e che non funga da ... In quest'ottica, ilvorrebbe tentare la via del prestito, ma non sarà così facile dato che il ...Sarà un mese di gennaio particolarmente impegnativo per ile per i dirigenti addetti al mercatoe Massara . Mentre la caccia al difensore centrale continua, con vecchi e nuovi nomi sempre nel mirino, è ormai giunto il momento di sistemare le ...Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, la dirigenza rossonera non considera il giovane centravanti una priorità. C'è il piano B.Il Milan si stropiccia gli occhi davanti all'ennesima magia di un obiettivo di mercato: il gesto tecnico è favoloso e incanta i rossoneri.