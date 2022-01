Milan, dall'Inghilterra sicuri: c'è l'offerta del Liverpool per Kessié (Di domenica 2 gennaio 2022) Secondo le indiscrezioni del Telegraph, il Liverpool avrebbe formulato un'offerta al Milan per Kessié. Leggi su 90min (Di domenica 2 gennaio 2022) Secondo le indiscrezioni del Telegraph, ilavrebbe formulato un'alper

Ultime Notizie dalla rete : Milan dall Ibrahimovic, Rebic e Leao di nuovo in gruppo Buone notizie per Stefano Pioli dopo il primo allenamento del 2022 (ieri si erano presentati a Milanello in sei nonostante il giorno libero concesso dall'allenatore): dopo Calabria, anche Ibrahimovic, Leao e Rebic si sono aggregati al gruppo e sono nuovamente a disposizione dell'allenatore. Lo svedese ha svolto l'intera seduta con i compagni, ...

Bologna - Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale ... alle ore 12.30, allo Stadio 'Dall'Ara', andrà in scena Bologna - Inter , gara valida per la ... firmato Dumfries, ed é primo in classifica, a quattro lunghezze dal Milan e a sette dal Napoli. Ha 46 ...

Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Offerta del Liverpool per Kessié” Pianeta Milan Inter, col Bologna spazio a Lautaro e Sanchez Inzaghi studia la coppia offensiva senza Dzeko, positivo al Covid: spazio al cileno e all’argentino. Capitolo rinnovi, prima Brozovic, poi Skriniar e De Vrij ...

Sacchi: “La Juve non ha un vero attaccante dopo diversi anni” L'ex allenatore del Milan ha rialsciato delle dichiarazioni sull'attuale stagione della Juve e sul delicato momento che stanno vivendo gli attaccanti bianconeri ...

