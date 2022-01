Michelle Obama osa con gli shorts su Instagram: il look da copiare (Di domenica 2 gennaio 2022) Gli Obama sono una coppia inarrestabile, e in occasione del nuovo anno si sono confermati in grado di catturare l’attenzione delle persone anche con una semplice foto su Instagram. Michelle Obama, accanto a suo marito Barack Obama, si è mostrata bellissima e sicuramente sensuale con gli shorts: un look giovanile, che non passa inosservato e che, scommettiamo, sarà tendenza. Michelle Obama, gli shorts sensuali su Instagram Michelle Obama ha mostrato tutta la sua bellezza e tutta la sua sensualità nella foto pubblicata su Instagram per augurare buon anno nuovo. Completino shorts e canotta neri, e sopra una giacca appariscente, nera e ... Leggi su dilei (Di domenica 2 gennaio 2022) Glisono una coppia inarrestabile, e in occasione del nuovo anno si sono confermati in grado di catturare l’attenzione delle persone anche con una semplice foto su, accanto a suo marito Barack, si è mostrata bellissima e sicuramente sensuale con gli: ungiovanile, che non passa inosservato e che, scommettiamo, sarà tendenza., glisensuali suha mostrato tutta la sua bellezza e tutta la sua sensualità nella foto pubblicata super augurare buon anno nuovo. Completinoe canotta neri, e sopra una giacca appariscente, nera e ...

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Obama Obama, la foto di Michelle per il Capodanno: Auguri da me e dal mio ragazzo di Federica Bandirali L'ex coppia presidenziale in stile "fidanzatini" è un capolavoro di comunicazione Gli Obama si confermano una coppia inarrestabile. Michelle Obama, 57 anni, ha condiviso sul suo profilo Instagram, la notte del 2 gennaio, quella che si è già guadagnata il titolo di foto più bella del Capodanno 2021: nello scatto è protagonista con ...

