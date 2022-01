Mercedes, potrebbe essere Gasly il dopo Hamilton (Di domenica 2 gennaio 2022) potrebbe essere Pierre Gasly il dopo Hamilton in casa Mercedes. Il pilota britannico non ha ancora parlato del suo futuro e indubbiamente le perplessità nelle settimane aumentano. dopo l’ultima gara di Abu Dhabi, che ha visto Verstappen strappare il titolo al rivale al giro finale, Hamilton non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Anche le parole di Bernie Ecclestone nelle ultime ore hanno fatto trasparire come più che concreta la possibilità di un addio definitivo del sette volte campione del mondo alla Formula 1. In particolare la testata britannica Express vede come possibile questo scenario solo nel 2022, con il contratto in scadenza nel 2023 e un addio anticipato. Hamilton potrebbe infatti correre per l’ultima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 gennaio 2022)Pierreilin casa. Il pilota britannico non ha ancora parlato del suo futuro e indubbiamente le perplessità nelle settimane aumentano.l’ultima gara di Abu Dhabi, che ha visto Verstappen strappare il titolo al rivale al giro finale,non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Anche le parole di Bernie Ecclestone nelle ultime ore hanno fatto trasparire come più che concreta la possibilità di un addio definitivo del sette volte campione del mondo alla Formula 1. In particolare la testata britannica Express vede come possibile questo scenario solo nel 2022, con il contratto in scadenza nel 2023 e un addio anticipato.infatti correre per l’ultima ...

