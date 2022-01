Meloni “Il Governo persevera sulla repressione delle libertà”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 2 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “I risultati dei provvedimenti che ilha preso nei mesi scorsi sono sotto gli occhi di tutti: green pass, super green pass e obblighi vaccinali (imposti senza nemmeno prendersi le responsabilità) non sono serviti in nessun modo a fermare i contagi, che in questi giorni hanno toccato cifre record mai viste prima”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia.“L’Esecutivo, il Cts e la stampa hanno bombardato per mesi gli italiani con la bugia che gli strumenti liberticidi erano necessari ad “avere la garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose” – aggiunge -. Adesso, invece di fare mea culpa e chiedere scusa agli italiani,nostrada dellacon l’estensione illogica del ...