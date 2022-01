Matteo Berrettini cambia sponsor: lascia Lotto, Hugo Boss sceglie l’azzurro per sbarcare nel grande tennis (Di domenica 2 gennaio 2022) Matteo Berrettini non ha incominciato il 2022 nel miglior modo possibile. Il suo esordio alla ATP Cup è risultato sottotono ed è incappato in due sconfitte nel confronto d’apertura contro l’Australia sul cemento di Sydney: prima ha perso per 6-3, 7-6(4) contro Alex de Minaur e successivamente, in coppia con Simone Bolleli, è stato battuto in doppio dalla coppia formata da Peers e Saville. Il numero 7 al mondo, probabilmente non ancora ripresosi al meglio dall’infortunio patito alle ATP Finals, non è parso nella sua forma fisca migliore e dovrà cercare di riscattarsi contro Russia e Francia nei prossimi giorni. Il nuovo anno ha portato anche una novità rilevante nella vita agonistica del tennnista romano. Matteo Berrettini ha infatti cambiato sponsor tecnico: il suo abbigliamento non è ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022)non ha incominciato il 2022 nel miglior modo possibile. Il suo esordio alla ATP Cup è risultato sottotono ed è incappato in due sconfitte nel confronto d’apertura contro l’Australia sul cemento di Sydney: prima ha perso per 6-3, 7-6(4) contro Alex de Minaur e successivamente, in coppia con Simone Bolleli, è stato battuto in doppio dalla coppia formata da Peers e Saville. Il numero 7 al mondo, probabilmente non ancora ripresosi al meglio dall’infortunio patito alle ATP Finals, non è parso nella sua forma fisca migliore e dovrà cercare di riscattarsi contro Russia e Francia nei prossimi giorni. Il nuovo anno ha portato anche una novità rilevante nella vita agonistica del tennnista romano.ha infattitotecnico: il suo abbigliamento non è ...

Coninews : Parte da Sydney il nuovo anno del tennis tricolore. ?? Domani il debutto con il primo match dell'edizione 2022 dell… - Corriere : Berrettini: «Con Sinner sana rivalità. Il mio colpo migliore? Non è il dritto, ma scavarmi dentro» - WeAreTennisITA : 1?? - 0?? ITALIA ?????? Jannik Sinner conquista il primo punto per gli azzurri battendo l'australiano Purcell per 6-1… - periodicodaily : Matteo Berrettini Atp Cup: pareggio con l’Australia #Berrettini #ATPCup #Australia @Eleitaly2 - Eleitaly2 : Matteo Berrettini Atp Cup: pareggio con l’Australia -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Berrettini Atp Cup, l'Italia si arrende all'Australia, Sinner non basta Nel match che ha deciso la sfida valida per il 'Gruppo B' Matteo Berrettini e Simone Bolelli sono infatti stati battuti 63 75, in un'ora e 23 minuti di partita, da John Peers e Luke Saville. Peccato, ...

Tennis: Atp Cup; ko anche il doppio, Italia battuta dall'Australia E' iniziata male l'avventura dell'Italia nell'ATP Cup di Sydney. Il team azzurro ha chiuso con l'Australia sotto 2 - 1 : nel match che ha deciso la sfida valida per il gruppo B Matteo Berrettini e Simone Bolelli sono infatti stati battuti 6 - 3 7 - 5, in un'ora e 23 minuti di gioco, da John Peers e Luke Saville. L'unico punto dell'Italia è stato messo a segno da Sinner che ...

Matteo Berrettini: «Con Sinner c’è una sana rivalità» Corriere della Sera Matteo Berrettini cambia sponsor: lascia Lotto, Hugo Boss sceglie l’azzurro per sbarcare nel grande tennis Matteo Berrettini non ha incominciato il 2022 nel miglior modo possibile. Il suo esordio alla ATP Cup è risultato sottotono ed è incappato in due sconfitte nel confronto d'apertura contro l'Australia ...

ATP Cup 2022, Matteo Berrettini ancora distante dalla forma migliore. Torneo di passaggio verso gli Australian Open Per Matteo Berrettini l'esordio nel 2022, in termini di risultati, non è stato quello sperato. Il romano, numero 1 d'Italia, è stato infatti sconfitto da Alex de Minaur nel secondo confronto di Italia ...

