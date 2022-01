Massimo Ranieri figlio d’arte: quei brani cantati con il padre Umberto Calone (Di domenica 2 gennaio 2022) Massimo Ranieri nel corso dello show di Capodanno di Rai Uno ha ricordato le sue umili origini. In particolare il ruolo di Mamma Giuseppina Amabile e di Papà Umberto Calone nella sua crescita artistica . L’artista napoletano ha potuto studiare canto grazie agli immensi sacrifici dei suoi genitori. Tutti i dettagli Massimo Ranieri è uno degli artisti più amati ed apprezzati della sua generazione. Nato a Napoli, da famiglia umilissima, ha compiuto 70 anni lo scorso 3 maggio. —>>> Leggi anche: Massimo Ranieri e la figlia Cristiana Calone: per anni dimenticata, ma… E’ stato il grande protagonista dello show di Capodanno da Terni di Rai Uno , L’Anno che verrà e si appresta, a febbraio 2022, a partecipare per ... Leggi su ck12 (Di domenica 2 gennaio 2022)nel corso dello show di Capodanno di Rai Uno ha ricordato le sue umili origini. In particolare il ruolo di Mamma Giuseppina Amabile e di Papànella sua crescita artistica . L’artista napoletano ha potuto studiare canto grazie agli immensi sacrifici dei suoi genitori. Tutti i dettagliè uno degli artisti più amati ed apprezzati della sua generazione. Nato a Napoli, da famiglia umilissima, ha compiuto 70 anni lo scorso 3 maggio. —>>> Leggi anche:e la figlia Cristiana: per anni dimenticata, ma… E’ stato il grande protagonista dello show di Capodanno da Terni di Rai Uno , L’Anno che verrà e si appresta, a febbraio 2022, a partecipare per ...

