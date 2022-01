Massimo D’Alema vuole tornare nei dem: “Il Pd è guarito dalla malattia del renzismo. Oggi la ricomposizione appare necessaria” (Di domenica 2 gennaio 2022) Durante il brindisi di fine anno via Zoom di Articolo Uno, Massimo D’Alema apre al ritorno nel Partito Democratico: “La principale ragione per andarcene era una malattia terribile che è guarita da sola”, il riferimento è al renzismo, preso a paradigma della correttezza della lettura politica fatta a quel tempo da chi decise di lasciare il Pd: “Oggi pochi possono negare la fondatezza di quel giudizio, alcune delle nostre ragioni sono risultate tali”. “Abbiamo un patrimonio di passione politica, di cultura politica, che può essere ancora utile al paese. Abbiamo di fronte un anno complicato, con scelte difficili. Il tema principale è quello di un ritorno in campo della politica – ha continuato -. Noi dobbiamo riguadagnare con intelligenza il terreno della democrazia politica, a partire dall’elezione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Durante il brindisi di fine anno via Zoom di Articolo Uno,apre al ritorno nel Partito Democratico: “La principale ragione per andarcene era unaterribile che è guarita da sola”, il riferimento è al, preso a paradigma della correttezza della lettura politica fatta a quel tempo da chi decise di lasciare il Pd: “pochi possono negare la fondatezza di quel giudizio, alcune delle nostre ragioni sono risultate tali”. “Abbiamo un patrimonio di passione politica, di cultura politica, che può essere ancora utile al paese. Abbiamo di fronte un anno complicato, con scelte difficili. Il tema principale è quello di un ritorno in campo della politica – ha continuato -. Noi dobbiamo riguadagnare con intelligenza il terreno della democrazia politica, a partire dall’elezione del ...

Advertising

ricpuglisi : Buon anno a Massimo D'Alema, bentornato nel @pdnetwork! - fanpage : “Il mio augurio è che si faccia un passo decisivo in avanti per la ricostruzione di una grande forza progressista”… - mante : Dopo Orietta Berti su Rai1 il 2022 del PD è Massimo d’Alema. - InfoSilingardi : RT @janavel7: Anno nuovo? D'Alema torna a guidare il Pd. Berlusconi è protagonista politico. Renzi sta a Firenze. Presidente del Consiglio… - luigisa27514204 : RT @fanpage: “Il mio augurio è che si faccia un passo decisivo in avanti per la ricostruzione di una grande forza progressista” ora che la… -