Martial alla Juventus? C'è l'annuncio!

Anthony Martial, attaccante del Manchester United, ha chiesto di essere ceduto. A svelare la notizia è stato proprio il tecnico Rangnick, queste le sue dichiarazioni: "Lui ha detto molto chiaramente che vuole andarsene e, in un certo senso, posso capire il suo desiderio di andarsene e di provare a giocare più regolarmente da qualche altra parte". Dunque, le strade di Martial e del Manchester si separeranno, il calciatore vuole giocare con continuità. Anthony Martial, Manchester United La presenza di tanti campioni nel pacchetto offensivo dello United non permette al francese di esprimersi e per tale motivo ha chiesto la cessione. Tanti club interessati al giocatore tra cui la Juventus. La situazione nei prossimi giorni troverà importanti ...

