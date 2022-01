Marcianise, Lauro è la prima vittima del Covid del 2022. Altro decesso nell’aversano (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Covid miete la prima vittima del 2022 a Marcianise. A perdere la vita è Lauro Golino, 49 anni, pasticciere del rione Macello di Marcianise. L’uomo era ricoverato già da un paio di settimane. Non è noto se fosse vaccinato o meno. Marcianise, muore Lauro Golino: è la prima vittima del Covid del 2022 Golino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 2 gennaio 2022) Ilmiete ladel. A perdere la vita èGolino, 49 anni, pasticciere del rione Macello di. L’uomo era ricoverato già da un paio di settimane. Non è noto se fosse vaccinato o meno., muoreGolino: è ladeldelGolino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

