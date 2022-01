(Di domenica 2 gennaio 2022)torna suUna delle più care e preziose amiche del blog, si riaffaccia per un grande augurio di, ormai imminente. La signora della domenica pomeriggio, poco prima di andare in diretta a Domenica In, ci ha inviato questosaluto dedicato alla community più speciale del web. Grazie zia2022 di salute, soddisfazioni e serenità a te e alla tua bella famiglia. Domenica In procede la sua marcia trionfale nei pomeriggi festivi di Rai1 tra riflessioni, musica, risate e informazione con tanti ospiti, trasformando gli studi Fabrizio Frizzi nel salotto degli italiani. Caldo, accogliente, dovesi trovano bene....

bubinoblog : MARA VENIER: BUON ANNO E BUONA BEFANA A TUTTI GLI AMICI DI BUBINOBLOG! (VIDEO) - alessandro1846 : RT @ElGusty99523701: Nell'Italia di Galileo Galilei, quello del DITO MEDIO ai santoni della cultura dogmatica, dobbiamo sottostare alle dir… - unapoloretic : Mi era mancata Mara Venier la domenica spero cacci dei bei ospiti - MarySpes : RT @ElGusty99523701: Nell'Italia di Galileo Galilei, quello del DITO MEDIO ai santoni della cultura dogmatica, dobbiamo sottostare alle dir… - anitnelavsc : Raga ma quanto è rassicurante guardare Mara Venier la domenica? -

Come sappiamo l'ex Velino di Striscia la Notizia era stato fortemente voluto dasubito dopo la sua partecipazione alla passata edizione di Tale e Quale Show, conquistata dalla sua bravura ...Il cantante tra i più famosi degli anni Sessanta è ospite con la moglie e il figlio Ryan a Domenica In, il salotto domenicale di Rai Uno condotto da. Età, dove e quando è nato, vero nome: ...Andrà in onda questa sera a partire dalle 20:35 su Rai 1 Festa di Natale - una serata per Thelethon condotto da Mara Venier in diretta dagli studi Fabrizio .... Al cinema invece ha partecipato al film ...Apertura a sorpresa per Domenica In con Mara Venier che fa una rivelazione in diretta: "Devo stare molto attenta...".