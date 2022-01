Manutenzioni: nel 2022 otto cantieri per 600mila euro, da Città Alta alla Green Way (Di domenica 2 gennaio 2022) Bergamo. Seicentomila euro per lavori di manutenzione in otto luoghi significativi della Città. Tra i tanti progetti approvati negli ultimi giorni del 2021 dalla Giunta del Comune di Bergamo, c’è anche quello che prevede interventi di sistemazione di alcune aree cittadini particolarmente frequentate. · Via San. Lorenzo – Mercato del Fieno: intervento di manutenzione del parapetto composto da pilastrini in pietra e barriera in ferro sul muro di sostegno della piazza Mercato del Fieno e la via s. Lorenzo (attualmente l’area risulta recintata e l’accesso è interdetto); · GreenWay via Castagneta – verifica strutturale lungo l’intera Green way e intervento di manutenzione con sostituzione della pavimentazione e di parte della struttura portante orizzontale in legno esistente; · Via al ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 gennaio 2022) Bergamo. Seicentomilaper lavori di manutenzione inluoghi significativi della. Tra i tanti progetti approvati negli ultimi giorni del 2021 dGiunta del Comune di Bergamo, c’è anche quello che prevede interventi di sistemazione di alcune aree cittadini particolarmente frequentate. · Via San. Lorenzo – Mercato del Fieno: intervento di manutenzione del parapetto composto da pilastrini in pietra e barriera in ferro sul muro di sostegno della piazza Mercato del Fieno e la via s. Lorenzo (attualmente l’area risulta recintata e l’accesso è interdetto); ·Way via Castagneta – verifica strutturale lungo l’interaway e intervento di manutenzione con sostituzione della pavimentazione e di parte della struttura portante orizzontale in legno esistente; · Via al ...

