Manila Nazzaro diretta su Stefania Orlando "Lei all'interno della casa ha avuto …"

Manila Nazzaro attualmente è reclusa nella casa più spiata d'Italia, in realtà da oltre 4 mesi. L'ex Miss italia sta portando avanti un successo davvero grande con questa sua partecipazione al programma. In molti hanno avuto modo di conoscerla e di apprezzarla in tutto e per tutto. Potremmo dire con certezza che è una delle concorrenti più importanti di questa edizione del reality di Canale 5. Adesso, proprio in questi giorni Manila avrebbe parlato e confessato di aver sentito un'ex gieffina proprio poco tempo prima di entrare in casa. Stiamo parlando di Stefania Orlando. Ma cosa si sono dette le due?

