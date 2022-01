Mangiami ancora ma salato

Leggi su linkiesta

(Di domenica 2 gennaio 2022) Probabilmente uno dei tanti pastry chef italiani ha esagerato con le spedizioni, e ad uno degli chef più celebri al mondo dev’essere avanzato un panettone. Era lì, nel suo sacchetto, da qualche giorno. Si sa che Redzepi ha fatto del non spreco una bandiera, che sventola perenne sul suo ristorante di Copenhagen. Di certo non poteva buttarlo. Ma forse non aveva più voglia di mangiarlo così com’era: dopo tante festività in cui la fetta con uvetta e canditi è obbligatoria, non possiamo certo dargli torto. Noi, che in redazione abbiamo iniziato a mangiarli a luglio per essere sul pezzo, a inizio gennaio non abbiamo proprio più voglia di affettare. Il nostro cosa fa? Prende il suo avanzo, è circa un quarto, tra l’altro in perfette condizioni di conservazione, ne taglia una fetta non troppo spessa e – sacrilegio! – la infila nella piastra per i toast, la scalda per un po’ e nel mentre affetta ...