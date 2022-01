Manchester United, Rangnick annuncia il futuro di Cavani (Di domenica 2 gennaio 2022) . Niente da fare per la Juventus: le ultime La Juve può quasi certamente dire addio a Cavani, obiettivo di mercato inserito nella lista dei possibili rinforzi per gennaio. L’allenatore del Manchester United Rangnick, infatti, ha annunciato e definito il futuro del bomber. LE DICHIARAZIONI – «Abbiamo parlato di Edi che sa che sicuramente non lo lascerò andare. Avremo sicuramente bisogno di Edi. Per me è chiaro che deve restare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) . Niente da fare per la Juventus: le ultime La Juve può quasi certamente dire addio a, obiettivo di mercato inserito nella lista dei possibili rinforzi per gennaio. L’allenatore del, infatti, hato e definito ildel bomber. LE DICHIARAZIONI – «Abbiamo parlato di Edi che sa che sicuramente non lo lascerò andare. Avremo sicuramente bisogno di Edi. Per me è chiaro che deve restare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

