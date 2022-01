Manchester United pazzo di Rice: pronta l’offerta folle al West Ham (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Manchester United vuole Declan Rice a tutti i costi. pronta la super offerta dei Red Devils già nelle prossime settimane Secondo quanto riferito dal Sun, il Manchester United, dietro segnalazione del tecnico Ralf Rangnick, sarebbe pronto a fare follie per portare ad Old Trafford Declan Rice, centrocampista attualmente in forza al West Ham. Possibile che, nelle prossime settimane, venga presentata un’offerta da ben 115 milioni di euro, con il giocatore che diventerebbe il più pagato di sempre nella storia dei Red Devils. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Ilvuole Declana tutti i costi.la super offerta dei Red Devils già nelle prossime settimane Secondo quanto riferito dal Sun, il, dietro segnalazione del tecnico Ralf Rangnick, sarebbe pronto a fare follie per portare ad Old Trafford Declan, centrocampista attualmente in forza alHam. Possibile che, nelle prossime settimane, venga presentata un’offerta da ben 115 milioni di euro, con il giocatore che diventerebbe il più pagato di sempre nella storia dei Red Devils. L'articolo proviene da Calcio News 24.

