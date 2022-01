Malore al volante | si schianta contro il paracarro di cemento e muore

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ancora una tragedia sulle strade padovane nella prima domenica del nuovo anno. Domenica alle 16,30 in via Roma a Pontelongo un uomo di 79 anni, . mentre si trovava aldi una Volkswagen Polo e ...

mentre si trovava aldi una Volkswagen Polo e transitava sul tratto arginale, ha perso il ... Dai primi riscontri, la vittima sarebbe rimasto vittima di un improvvisoche gli ha fatto ...Doveva festeggiare il capodanno a casa di amici, quando unlo ha stroncato in auto. È morto nel tardo pomeriggio di ieri, Dario Cagnazzo , 61enne, ... Accasciato sulL'auto, un'Audi A3, ...Ancora una tragedia sulle strade padovane nella prima domenica del nuovo anno. Oggi, 2 gennaio, alle 16,30 in via Roma a Pontelongo un uomo di 79 anni, Giuliano Zemignan. mentre si trovava ...La donna, 83 anni, ha avuto un arresto cardiaco. L’auto è poi finita contro un albero. Il passante ha riportato un trauma cranico e ferite al bacino. Frattura al femore per il marito della donna ...