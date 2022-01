Maiorca-Barcellona 0-1 | Xavi festeggia con de Jong Catalani di nuovo in zona europa

Advertising

MundoNapoli : Eurorivale: il Barcellona corsaro a Maiorca - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? Il #Barcellona passa di misura a #Maiorca Nonostante le tante assenze per infortuni e #covid i blaugrana s'impongono grazi… - zazoomblog : Impresa del Barcellona: vince a Maiorca nonostante 15 indisponibili! - #Impresa #Barcellona: #vince #Maiorca - sportli26181512 : Barcellona, Alemany: 'Iscrizione Ferran Torres? Lavoriamo per risolvere. Su Morata...': Mateu Alemany, direttore sp… - zazoomblog : Liga: il Barcellona decimato vince a Maiorca ora è quinto - #Liga: #Barcellona #decimato #vince -

Ultime Notizie dalla rete : Maiorca Barcellona

Commenta per primo Mateu Alemany , direttore sportivo del, è intervenuto a Movistar dopo la vittoria dei blaugrana sule fatto il punto sul mercato. L'USCITA DI DE JONG - 'Abbiamo parlato con lui. Conosce la situazione e oggi è tornato a ...(SPAGNA) - Una giornata di sofferenza annunciata si trasforma in un turno trionfale per il Barça , che nonostante 15 indisponibili, riesce nell'impresa di fare bottino pieno ae di recuperare terreno su Real Madrid , Betis Siviglia e Rayo Vallecano , tutte sconfitte in questa 19ª di Liga, oltre che sulla Real Sociedad , che non è andata oltre al pari contro l' ...Il video con il miracolo di Marc-Andrè ter Stegen, che in pieno recupero salva il Barcellona nell'incontro in casa del Maiorca.Il Barcellona espugna lo "Iberostar Estadi" grazie a de Jong e si rilancia in classifica. Xavi, che oggi è riuscito a vincere nonostante le numerosissime assenze, dovrà ancora combattere per raggiunge ...