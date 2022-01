Lukaku-Tottenham dopo la rottura con il Chelsea. Incrocio con la Juve, i bianconeri preparano la super coppia (Di domenica 2 gennaio 2022) E’ rottura tra il Chelsea e Romelu Lukaku, il calciatore belga non è stato convocato per la partita contro il Liverpool dopo le dichiarazioni d’amore all’Inter. Il rapporto tra il belga e i Blues è sempre più compromesso, l’addio dovrebbe materializzarsi nella prossima sessione estiva con il Tottenham di Antonio Conte in grande vantaggio. Gli Spurs potrebbe liberare Kane. La situazione riguarda da vicino anche la Juventus. Dusan Vlahovic è un chiaro obiettivo del Tottenham per la prossima stagione. Le strategie degli Spurs sono però cambiate dopo la rottura tra Lukaku e il Chelsea. Ecco perché Vlahovic è destinato a tornare nel mirino della Juventus. Il serbo è in scadenza nel 2023 ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 2 gennaio 2022) E’tra ile Romelu, il calciatore belga non è stato convocato per la partita contro il Liverpoolle dichiarazioni d’amore all’Inter. Il rapporto tra il belga e i Blues è sempre più compromesso, l’addio dovrebbe materializzarsi nella prossima sessione estiva con ildi Antonio Conte in grande vantaggio. Gli Spurs potrebbe liberare Kane. La situazione riguarda da vicino anche lantus. Dusan Vlahovic è un chiaro obiettivo delper la prossima stagione. Le strategie degli Spurs sono però cambiatelatrae il. Ecco perché Vlahovic è destinato a tornare nel mirino dellantus. Il serbo è in scadenza nel 2023 ...

carlolaudisa : Lukaku in crisi e la tentazione #Tottenham: così la #Juve spera in Vlahovic per l'estate. Ma ora prova ad avere Ica… - battitomilan7 : Nessuno ha capito che Lukaku andrà al Tottenham - CalcioWeb : La rottura tra #Lukaku e il #Chelsea potrebbe aprire scenari interessanti anche per la #Juventus - B3ppe_malox : +++ BREAKING BEPPENEWS+++ #LUKAKU da conte possibile già a gennaio, prestito a 10 mln e 7 d'ingaggio pagati dal tot… - Mar__J05 : RT @Skysurfer72: Ma io mi chiedo… #Lukaku da 1-10 quanto può essere pirla? E perchè proprio 20? #Chelsea #Tottenham ?????? -