Lukaku pensa all’Inter, l’attaccante del Chelsea non convocato (Di domenica 2 gennaio 2022) Thomas Tuchel è un allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, tecnico del ChelseaIl giocatore escluso per le sue dichiarazioni non graditeRoma, 2 gen. (askanews) - Romelu Lukaku non è stato convocato dal Chelsea per il big match di Premier League contro il Liverpool.La decisione dopo l'intervista esclusiva a Sky Sport in cui aveva spiegato di non essere contento ai Blues e di sognare il ritorno all'Inter. Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea ha spiegato la sua scelta: "La faccenda era diventata troppo rumorosa ed eravamo troppo vicini alla partita, così ho deciso di escluderlo per proteggere la preparazione alla partita. Certo che ho parlato con Lukaku, due volte. E ho anche parlato coi giocatori più importanti della rosa. Abbiamo ritardato la decisione su cosa fare, ma abbiamo una ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 2 gennaio 2022) Thomas Tuchel è un allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, tecnico delIl giocatore escluso per le sue dichiarazioni non graditeRoma, 2 gen. (askanews) - Romelunon è statodalper il big match di Premier League contro il Liverpool.La decisione dopo l'intervista esclusiva a Sky Sport in cui aveva spiegato di non essere contento ai Blues e di sognare il ritorno all'Inter. Thomas Tuchel, tecnico delha spiegato la sua scelta: "La faccenda era diventata troppo rumorosa ed eravamo troppo vicini alla partita, così ho deciso di escluderlo per proteggere la preparazione alla partita. Certo che ho parlato con, due volte. E ho anche parlato coi giocatori più importanti della rosa. Abbiamo ritardato la decisione su cosa fare, ma abbiamo una ...

