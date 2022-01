Lukaku non convocato per Chelsea-Liverpool, Tuchel infuriato (Di domenica 2 gennaio 2022) Le dichiarazioni dell’attaccante del Chelsea Romelu Lukaku non sono passate inosservate agli occhi del tecnico Tuchel che non lo ha convocato per il big match contro il Liverpool. Quella dell’allenatore sembra essere una vera e propria presa di posizione contro il belga che nei giorni scorsi ha lanciato un messaggio d’amore alla sua vecchia squadra, l’Inter. Nei giorni scorsi infatti Lukaku ha rilasciato un’appassionante intervista a Sky nella quale si è scusato con i suoi vecchi tifosi per il modo in cui è andato via da Milano. Big Romelu ha inoltre aperto le porte alla possibilità di tornare a vestire la maglia nerazzurra in un futuro non troppo lontano. Lui è stato infatti l’artefice della cavalcata che ha portato allo Scudetto l’Inter di Conte dopo il decennio di dominio della ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 2 gennaio 2022) Le dichiarazioni dell’attaccante delRomelunon sono passate inosservate agli occhi del tecnicoche non lo haper il big match contro il. Quella dell’allenatore sembra essere una vera e propria presa di posizione contro il belga che nei giorni scorsi ha lanciato un messaggio d’amore alla sua vecchia squadra, l’Inter. Nei giorni scorsi infattiha rilasciato un’appassionante intervista a Sky nella quale si è scusato con i suoi vecchi tifosi per il modo in cui è andato via da Milano. Big Romelu ha inoltre aperto le porte alla possibilità di tornare a vestire la maglia nerazzurra in un futuro non troppo lontano. Lui è stato infatti l’artefice della cavalcata che ha portato allo Scudetto l’Inter di Conte dopo il decennio di dominio della ...

