Lukaku fuori dai convocati. Rivuole l'Inter? E il Chelsea lo fa fuori: un suicidio sportivo (Di domenica 2 gennaio 2022) Un suicidio sportivo. Romelu Lukaku non è stato convocato dal tecnico del Chelsea Tuchel per il big match contro il Liverpool dopo la clamorosa Intervista a Sky Sport in cui il bombe belga, tornato a Londra in estate, ha detto di rimpiangere l'Inter chiedendo scusa per l'addio improvviso e turbolento di pochi mesi fa. "Parole infelici", le aveva definite il tecnico tedesco dei Blues con cui Big Rom non va troppo d'amore e d'accordo. Il centravanti aveva contestato la scelta di cambiare modulo, che lo avrebbe penalizzato condizionandone il rendimento (non certo esaltante in questa prima metà di stagione). “L'Intervista di Lukaku non mi piace e non ci aiuta, perché scatena voci di cui non avevamo bisogno - aveva detto a caldo Tuchel -. Bisogna capire ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Un. Romelunon è stato convocato dal tecnico delTuchel per il big match contro il Liverpool dopo la clamorosavista a Sky Sport in cui il bombe belga, tornato a Londra in estate, ha detto di rimpiangere l'chiedendo scusa per l'addio improvviso e turbolento di pochi mesi fa. "Parole infelici", le aveva definite il tecnico tedesco dei Blues con cui Big Rom non va troppo d'amore e d'accordo. Il centravanti aveva contestato la scelta di cambiare modulo, che lo avrebbe penalizzato condizionandone il rendimento (non certo esaltante in questa prima metà di stagione). “L'vista dinon mi piace e non ci aiuta, perché scatena voci di cui non avevamo bisogno - aveva detto a caldo Tuchel -. Bisogna capire ...

