L’Ue valuta nucleare e gas come fonti “green” per la transizione sostenibile | sull’energia si dividono gli Stati

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 2 gennaio 2022) Un aspro dibattito sullascuote l’Unione Europea, dopo che la Commissione ha chiesto unazione sull’inserimento die gasenergetiche “” nella tassonomia. Questo strumento dovrebbe indirizzare gli investimenti delle imprese in quelle che vengono definite attività economiche sostenibili, con l’ambizioso progetto di unificare la definizione di cosa siae cosa no. Glieuropei siperò sulla possibilità che ile il gas vengano inserite nel catalogo. Alcuni Paesi si schierano a favore, tra cui la Francia e in parte l’Italia, mentre altri bocciano senza riserve la proposta. Tassonomia, il progetto ...