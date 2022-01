Luca Sepe ricoverato per Covid: “Sto molto male, pregate per me” (Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQualcuno lo aveva inteso come uno scherzo di cattivo gusto. Altri, conoscendo l’artista napoletano, hanno subito capito che si trattava di una notizia tristemente vera. Luca Sepe sta molto male, lo ha scritto sulla propria pagina social mentre veniva trasferito verso l’ospedale per Covid (notizia del contagio che aveva dato in un post precedente). Ieri il post su facebook delle ore 15 circa: “Sto molto male e sto andando a ricoverarmi. pregate per me. Vi voglio bene”. Una pioggia di commenti, dal “dai non scherzare Luca” al “non è possibile, chi penserebbe a pubblicare una cosa del genere su facebook mentre va in ospedale?”. Ed invece il 45enne artista napoletano lo ha fatto, chiedendo una preghiera ai ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQualcuno lo aveva inteso come uno scherzo di cattivo gusto. Altri, conoscendo l’artista napoletano, hanno subito capito che si trattava di una notizia tristemente vera.sta, lo ha scritto sulla propria pagina social mentre veniva trasferito verso l’ospedale per(notizia del contagio che aveva dato in un post precedente). Ieri il post su facebook delle ore 15 circa: “Stoe sto andando a ricoverarmi.per me. Vi voglio bene”. Una pioggia di commenti, dal “dai non scherzare” al “non è possibile, chi penserebbe a pubblicare una cosa del genere su facebook mentre va in ospedale?”. Ed invece il 45enne artista napoletano lo ha fatto, chiedendo una preghiera ai ...

