Luca Sepe ricoverato per covid | “Sto molto male | pregate per me”

"Sto molto male e sto andando a ricoverarmi. pregate per me. Vi voglio bene": questo il post apparso sulla pagina Facebook del cantautore e conduttore radiofonico napoletano Luca Sepe, 45 anni. E se alcuni commentatori sostenevano si trattasse di uno scherzo (il conduttore e parodista è molto noto per i suoi scherzi, ndr) ci ha pensato lo stesso Sepe a smentire pubblicando su Instagram un video nel quale si vede il tragitto in ambulanza, con la maschera per l'ossigeno. Il cantautore era risultato positivo durante le feste di Natale e lo aveva annunciato sempre sui social: "Babbo Natale mi ha portato un regalo inaspettato, il covid. Ma ce la prendiamo con pazienza e con il sorriso".

