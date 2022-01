Luca Sepe, il parodista napoletano ricoverato per Covid (Di domenica 2 gennaio 2022) Attraverso il suo profilo Instagram, Luca Sepe ha raccontato di essere stato ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid sei giorni fa. Luca Sepe è stato ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al Covid una settimana fa. Ad averlo dichiarato è stato lo stesso cantautore e parodista napoletano attraverso il suo profilo Instagram. Ieri mattina, Luca Sepe ha scritto su Instagram: "Sto molto male e sto andando a ricoverarmi. Pregate per me. Vi voglio bene". I commenti sono stati tutti di incoraggiamento e di speranza. Tanti suoi fan, abituati agli scherzi del cantautore, non avevano creduto al ricovero. Ma Sepe ha poi pubblicato una storia in cui si è ... Leggi su movieplayer (Di domenica 2 gennaio 2022) Attraverso il suo profilo Instagram,ha raccontato di essere statodopo essere risultato positivo alsei giorni fa.è statoin ospedale dopo essere risultato positivo aluna settimana fa. Ad averlo dichiarato è stato lo stesso cantautore eattraverso il suo profilo Instagram. Ieri mattina,ha scritto su Instagram: "Sto molto male e sto andando a ricoverarmi. Pregate per me. Vi voglio bene". I commenti sono stati tutti di incoraggiamento e di speranza. Tanti suoi fan, abituati agli scherzi del cantautore, non avevano creduto al ricovero. Maha poi pubblicato una storia in cui si è ...

