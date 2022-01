Lombardia in zona gialla: mascherine, green pass e multe. Altri 10mila contagi (e la Ferragni è negativa) (Di domenica 2 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono 10.425 i nuovi casi di Covid in Lombardia. Un numero decisamente inferiore rispetto ai 38mila del 1 gennaio per via del giorno di festa che ha fatto processare meno tamponi. Cala il numero di test, ma aumenta la percentuale di positività. Su 44.172 tamponi lombardi, il 23,6% è risultato positivo. Cioè 1 su 4. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 2 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono 10.425 i nuovi casi di Covid in. Un numero decisamente inferiore rispetto ai 38mila del 1 gennaio per via del giorno di festa che ha fatto processare meno tamponi. Cala il numero di test, ma aumenta la percentuale di positività. Su 44.172 tamponi lombardi, il 23,6% è risultato positivo. Cioè 1 su 4. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

