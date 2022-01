Locatelli: 'Le condizioni sono mature per l'obbligo vaccinale' (Di domenica 2 gennaio 2022) Siamo in una fase di crescita 'pressoché esponenziale dei contagi. L'incidenza settimanale per 100mila abitanti è più che raddoppiata in 7 giorni'. Lo ha detto Franco Locatelli, coordinatore del ... Leggi su globalist (Di domenica 2 gennaio 2022) Siamo in una fase di crescita 'pressoché esponenziale dei contagi. L'incidenza settimanale per 100mila abitanti è più che raddoppiata in 7 giorni'. Lo ha detto Franco, coordinatore del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Le condizioni sono mature per l'obbligo vaccinale per rispondere alle esigenze di salute dei pazienti', dice Franc… - Renata91493146 : RT @flayawa: #Locatelli “le condizioni per l’obbligo vaccinale sono mature” Ora che è conclamato che la vaccinazione non impedisce il con… - IntSovranista : RT @flayawa: #Locatelli “le condizioni per l’obbligo vaccinale sono mature” Ora che è conclamato che la vaccinazione non impedisce il con… - fla_dp : RT @flayawa: #Locatelli “le condizioni per l’obbligo vaccinale sono mature” Ora che è conclamato che la vaccinazione non impedisce il con… - flayawa : #Locatelli “le condizioni per l’obbligo vaccinale sono mature” Ora che è conclamato che la vaccinazione non imped… -