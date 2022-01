Liverpool: Alisson, Firmino e Matip sospetti positivi. Saltano il Chelsea (Di domenica 2 gennaio 2022) LONDRA - Poco prima dell'inizio della sfida contro il Chelsea in Premier League, i l Liverpool ha annunciato tre esclusioni eccellenti a causa di positività al covid. I Reds, senza Jurgen Klopp in ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 2 gennaio 2022) LONDRA - Poco prima dell'inizio della sfida contro ilin Premier League, i lha annunciato tre esclusioni eccellenti a causa dità al covid. I Reds, senza Jurgen Klopp in ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LIVERPOOL, 3 GIOCATORI OUT CONTRO IL CHELSEA Alisson, Firmino e Matip sospetti positivi al Covid-… - Angelo_cobalto : RT @SkySport: ULTIM'ORA PREMIER LIVERPOOL, 3 GIOCATORI OUT CONTRO IL CHELSEA Alisson, Firmino e Matip sospetti positivi al Covid-19 #SkySpo… - Cucciolina96251 : RT @SkySport: ULTIM'ORA PREMIER LIVERPOOL, 3 GIOCATORI OUT CONTRO IL CHELSEA Alisson, Firmino e Matip sospetti positivi al Covid-19 #SkySpo… - news24_inter : Tre giocatori del #Liverpool out oggi ?? - CorSport : #Liverpool: #Alisson, #Firmino e #Matip sospetti positivi. Saltano il #Chelsea ? -