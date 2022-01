LIVE Sinner-Purcell, Italia-Australia ATP Cup in DIRETTA: la Russia supera la Francia, fra poco si parte sulla Ken Rosewall Arena! (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CAMBIA L’AVVERSARIO DI JANNIK Sinner: ESORDIRA’ CONTRO MAX Purcell LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DE MINAUR 7.53 Il capitano dell’Italia non è Filippo Volandri: in Atp Cup il capitano corrisponde all’allenatore del numero uno della propria nazionale. Di conseguenza, come lo scorso anno, a seguire gli azzurri ci sarà Vincenzo Santopadre, coach di Matteo Berrettini. 7.51 Certamente si tratta di un compito più agevole per il numero due azzurro. James Duckworth l’anno scorso aveva già battuto Sinner a Toronto e l’aveva messo in serie difficoltà a Sofia. 7.49 Sinner ha già affrontato Purcell in due occasioni, entrambe a LIVEllo Slam: nel 2020 il giocatore di Sesto ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACAMBIA L’AVVERSARIO DI JANNIK: ESORDIRA’ CONTRO MAXLADI BERRETTINI-DE MINAUR 7.53 Il capitano dell’non è Filippo Volandri: in Atp Cup il capitano corrisponde all’allenatore del numero uno della propria nazionale. Di conseguenza, come lo scorso anno, a seguire gli azzurri ci sarà Vincenzo Santopadre, coach di Matteo Berrettini. 7.51 Certamente si tratta di un compito più agevole per il numero due azzurro. James Duckworth l’anno scorso aveva già battutoa Toronto e l’aveva messo in serie difficoltà a Sofia. 7.49ha già affrontatoin due occasioni, entrambe allo Slam: nel 2020 il giocatore di Sesto ...

