LIVE Sinner-Purcell, Italia-Australia ATP Cup in DIRETTA: debutto stagione per l’azzurro, si comincia dopo le 7.30 (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.20 Buongiorno amici di OA Sport. L’avversario di Jannik Sinner è cambiato: l’azzurro non comincerà la stagione contro James Duckworth, bensì sarà opposto a Max Purcell. Si alleggerisce teoricamente l’impegno per l’altoatesino al debutto nella competizione. Il programma di gioco del 2 gennaio – Il programma di Sinner-Duckworth – Le proiezioni di classifica di Sinner nel 2022 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sinner-Duckworth, primo match della sfida tra Italia e Australia, prima giornata del Gruppo B dell’Atp Cup 2022 che si svolge a Sydney (Australia). Jannik ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.20 Buongiorno amici di OA Sport. L’avversario di Jannikè cambiato:non comincerà lacontro James Duckworth, bensì sarà opposto a Max. Si alleggerisce teoricamente l’impegno per l’altoatesino alnella competizione. Il programma di gioco del 2 gennaio – Il programma di-Duckworth – Le proiezioni di classifica dinel 2022 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi-Duckworth, primo match della sfida tra, prima giornata del Gruppo B dell’Atp Cup 2022 che si svolge a Sydney (). Jannik ...

