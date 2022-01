LIVE Sinner-Purcell, Italia-Australia ATP Cup in DIRETTA: cambia l’avversario e si parte in ritardo! (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.05 La Russia si aggiudica il primo set per 6-4. 6.55 Russia in campo in doppio con Medvedev/Safiullin, Francia con Martin/Vasselin. Punteggio di 4-4 nel primo set. Al termine di questo doppio toccherà a Sinner contro Purcell. 6.53 Sono due i precedenti tra Sinner e Purcell (quest’ultimo n.176 del ranking ATP), entrambi a favore dell’Italiano: 7-6, 6-2, 6-4 al primo turno degli Australian Open 2020 e 6-4, 6-2, 4-6, 6-2 al primo turno degli US Open 2021. 6.24 A fra poco, vi aggiorneremo sull’inizio dell’incontro fra Italia e Australia. 6.22 Il match inoltre comincerà verosimilmente con un po’ di ritardo: Russia e Francia devono ancora cominciare il doppio decisivo sul punteggio ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.05 La Russia si aggiudica il primo set per 6-4. 6.55 Russia in campo in doppio con Medvedev/Safiullin, Francia con Martin/Vasselin. Punteggio di 4-4 nel primo set. Al termine di questo doppio toccherà acontro. 6.53 Sono due i precedenti tra(quest’ultimo n.176 del ranking ATP), entrambi a favore dell’no: 7-6, 6-2, 6-4 al primo turno deglin Open 2020 e 6-4, 6-2, 4-6, 6-2 al primo turno degli US Open 2021. 6.24 A fra poco, vi aggiorneremo sull’inizio dell’incontro fra. 6.22 Il match inoltre comincerà verosimilmente con un po’ di ritardo: Russia e Francia devono ancora cominciare il doppio decisivo sul punteggio ...

