LIVE Sinner-Purcell, Italia-Australia ATP Cup in DIRETTA: a brevissimo si comincia sulla Ken Rosewall Arena! (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CAMBIA L’AVVERSARIO DI JANNIK Sinner: ESORDIRA’ CONTRO MAX Purcell LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DE MINAUR 8.14 Purcell l’anno scorso raggiunse la semifinale nel torneo di Eastbourne, sull’erba, affrontando due Italiani: prima ha battuto Andreas Seppi in tre set, per essere poi piegato sempre in tre parziali da Lorenzo Sonego. 8.12 Arbitra l’incontro la francese Aurelie Tourte, una delle giudici di sedia più apprezzate del circuito. Lo scorso anno ha diretto la finale del Roland Garros fra Djokovic e Tsitsipas. 8.10 comincia da qui il 2022 del tennis Italiano: visibilmente emozionati gli azzurri nel rappresentare il nostro Paese in questo primo appuntamento della stagione. 8.08 ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACAMBIA L’AVVERSARIO DI JANNIK: ESORDIRA’ CONTRO MAXLADI BERRETTINI-DE MINAUR 8.14l’anno scorso raggiunse la semifinale nel torneo di Eastbourne, sull’erba, affrontando dueni: prima ha battuto Andreas Seppi in tre set, per essere poi piegato sempre in tre parziali da Lorenzo Sonego. 8.12 Arbitra l’incontro la francese Aurelie Tourte, una delle giudici di sedia più apprezzate del circuito. Lo scorso anno ha diretto la finale del Roland Garros fra Djokovic e Tsitsipas. 8.10da qui il 2022 del tennisno: visibilmente emozionati gli azzurri nel rappresentare il nostro Paese in questo primo appuntamento della stagione. 8.08 ...

