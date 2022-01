LIVE Sinner-Purcell 6-1 4-3, Italia-Australia ATP Cup in DIRETTA: l’australiano si riavvicina nel secondo set! (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CAMBIA L’AVVERSARIO DI JANNIK Sinner: ESORDIRA’ CONTRO MAX Purcell LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DE MINAUR 4-3. Dopo nove game di fila subiti, Purcell ne ottiene tre consecutivamente e torna sotto! L’Australiano chiama a raccolta il suo pubblico e cerca di rimettere in discussione una partita che sembrava chiusa da tempoi. 40-0 Approccio a rete, demi-volée e chiusura!! Purcell sta dando tutto adesso! 30-0 Servizio esterno vincente! 15-0 Splendida volée con taglio esterno di Purcell! 4-2 BREAK Purcell! Fuori giri Sinner con il rovescio! Urlo dell’Australiano che sa di liberazione: sulla Ken Rosewall Arena c’è ancora vita. 40-A ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACAMBIA L’AVVERSARIO DI JANNIK: ESORDIRA’ CONTRO MAXLADI BERRETTINI-DE MINAUR 4-3. Dopo nove game di fila subiti,ne ottiene tre consecutivamente e torna sotto! L’no chiama a raccolta il suo pubblico e cerca di rimettere in discussione una partita che sembrava chiusa da tempoi. 40-0 Approccio a rete, demi-volée e chiusura!!sta dando tutto adesso! 30-0 Servizio esterno vincente! 15-0 Splendida volée con taglio esterno di! 4-2 BREAK! Fuori giricon il rovescio! Urlo dell’no che sa di liberazione: sulla Ken Rosewall Arena c’è ancora vita. 40-A ...

