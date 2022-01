LIVE Sinner-Purcell 5-1, Italia-Australia ATP Cup in DIRETTA: doppio break per l’azzurro nel primo set! (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CAMBIA L’AVVERSARIO DI JANNIK Sinner: ESORDIRA’ CONTRO MAX Purcell LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DE MINAUR 5-1 doppio break Sinner!! Sempre più lontano Purcell! In questo game Sinner è stato semplicemente devastante: ha comandato ogni scambio in maniera magistrale. 15-40 Segue il servizio a rete Purcell ed ottiene benefici. 0-40 Cambia marcia con il rovescio incrociato Sinner e poi chiude con il dritto anomalo in lungolinea. 0-30 Risposta in diagonale e rovescio lungolinea debordante!! Pressing forsennato di Sinner! 0-15 Cerca di prendere il pallino dello scambio Purcell, ma ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACAMBIA L’AVVERSARIO DI JANNIK: ESORDIRA’ CONTRO MAXLADI BERRETTINI-DE MINAUR 5-1!! Sempre più lontano! In questo gameè stato semplicemente devastante: ha comandato ogni scambio in maniera magistrale. 15-40 Segue il servizio a reteed ottiene benefici. 0-40 Cambia marcia con il rovescio incrociatoe poi chiude con il dritto anomalo in lungolinea. 0-30 Risposta in diagonale e rovescio lungolinea debordante!! Pressing forsennato di! 0-15 Cerca di prendere il pallino dello scambio, ma ...

