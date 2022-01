LIVE – Sinner-Purcell 3-1, Atp Cup 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 2 gennaio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Jannik Sinner e James Duckworth, valevole come primo match di Italia-Australia, sfida di Atp Cup 2022. L’altoatesino tenterà di far prevalere il suo talento a discapito dell’avversario, con lo scopo di conquistare il primo prezioso punto per gli azzurri. Sfida alla portata delle qualità di Sinner, assoluto favorito alla vigilia, sebbene alla varietà dei colpi dell’australiano. Primo atto della stagione e classe 2001 pronto a regalare grandi gioie agli appassionati italiani, con colpi spettacolari e vittorie ad alti LIVElli. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match in questione, non prima delle ore 07.30 di domenica 2 gennaio; tutto pronto per Sinner-Duckworth. Segui il LIVE su ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Ile latestuale del confronto tra Jannike James Duckworth, valevole come primo match di Italia-Australia, sfida di Atp Cup. L’altoatesino tenterà di far prevalere il suo talento a discapito dell’avversario, con lo scopo di conquistare il primo prezioso punto per gli azzurri. Sfida alla portata delle qualità di, assoluto favorito alla vigilia, sebbene alla varietà dei colpi dell’australiano. Primo atto della stagione e classe 2001 pronto a regalare grandi gioie agli appassionati italiani, con colpi spettacolari e vittorie ad altilli. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match in questione, non prima delle ore 07.30 di domenica 2 gennaio; tutto pronto per-Duckworth. Segui ilsu ...

