LIVE Sinner-Purcell 1-0, Italia-Australia ATP Cup in DIRETTA: comincia il 2022 del tennis italiano! (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CAMBIA L’AVVERSARIO DI JANNIK Sinner: ESORDIRA’ CONTRO MAX Purcell LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DE MINAUR 15-15 Lento nello spostamento verso sinistra per giocare il dritto a sventaglio l’Australiano. 15-0 Parte con l’ace al centro pizzicando la riga Purcell. 1-0. Perde ancora il controllo del dritto Purcell e Sinner non trema nel primo turno di battuta. 40-15 Primo ace di Sinner trovando una traiettoria decisamente acuta. 30-15 Servizio esterno, dritto lungolinea a campo aperto e smash risolutorio a rete. 15-15 Preme Sinner con il dritto e alla fine va fuori giri Purcell. 0-15 Aggressivo Purcell! Risposta ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACAMBIA L’AVVERSARIO DI JANNIK: ESORDIRA’ CONTRO MAXLADI BERRETTINI-DE MINAUR 15-15 Lento nello spostamento verso sinistra per giocare il dritto a sventaglio l’no. 15-0 Parte con l’ace al centro pizzicando la riga. 1-0. Perde ancora il controllo del drittonon trema nel primo turno di battuta. 40-15 Primo ace ditrovando una traiettoria decisamente acuta. 30-15 Servizio esterno, dritto lungolinea a campo aperto e smash risolutorio a rete. 15-15 Premecon il dritto e alla fine va fuori giri. 0-15 Aggressivo! Risposta ...

